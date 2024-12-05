Кузнецов объяснил отъезд из НХЛ

Кузнецов об отъезде из НХЛ: я не мог сидеть на лавочке в четвертом звене

Российский форвард СКА Евгений Кузнецов объяснил отъезд из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на странице петербургского клуба во «ВКонтакте».

По словам игрока, нужно было уходить вовремя. «Я не мог сидеть на лавочке в четвертом звене, играть 12 минут. Я в таком возрасте, когда ты принимаешь роль, которую дают в команде. И ты вроде бы хочешь и играешь лучше, но тебе говорят, что пока так», — заявил Кузнецов. Он отметил, что не согласился с этим, но все разошлись по-дружески.

32-летний Кузнецов выступает за СКА с июля 2024-го. За это время он провел за команду 27 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 17 результативных передач.

С 2014 года Кузнецов выступал в НХЛ: в течение десяти лет он играл за «Вашингтон Кэпиталс» и еще год — за «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Кузнецов дважды выиграл чемпионат мира.