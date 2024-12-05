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00:17, 5 декабря 2024Спорт

Овечкин провел первую после травмы тренировку

Хоккеист Овечкин провел первую после травмы тренировку в полной амуниции
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел первую после травмы тренировку. Об этом сообщает RMNB.

По информации источника, 39-летний хоккеист вышел на лед в полной амуниции и бесконтактном свитере. Отмечается, что он провел раскатку и часть программы тренировки.

2 декабря Овечкин принял участие в утренней тренировке «Вашингтона». До этого 19 ноября он получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой». Ожидалось, что нападающий пропустит минимум четыре недели. Это рекордный срок за 20 сезонов россиянина в лиге.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда канадца Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.

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