Хоккеист Овечкин провел первую после травмы тренировку в полной амуниции

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел первую после травмы тренировку. Об этом сообщает RMNB.

По информации источника, 39-летний хоккеист вышел на лед в полной амуниции и бесконтактном свитере. Отмечается, что он провел раскатку и часть программы тренировки.

2 декабря Овечкин принял участие в утренней тренировке «Вашингтона». До этого 19 ноября он получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой». Ожидалось, что нападающий пропустит минимум четыре недели. Это рекордный срок за 20 сезонов россиянина в лиге.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда канадца Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.