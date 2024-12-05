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19:44, 5 декабря 2024Путешествия

Пассажир нарушил правила этикета в самолете и вызвал споры в сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Hanson Lu / Unsplash

Пассажир самолета во время полета нарушил правила этикета и вызвал споры среди пользователей сети. Историю рассказал на своей странице в X сидевший за ним мужчина по имени Джон Кеннеди, на это обратило внимание издание Daily Record.

Путешественник перекинул свою руку за изголовье собственного кресла, тем самым загородив экран сидевшего позади Кеннеди. Последний посчитал ситуацию забавной и написал об этом в соцсети. Он уточнил, что не стал просить попутчика убрать руку, поскольку это «гораздо интереснее, чем все, что предлагала посмотреть на экране Delta».

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Однако пользователи в комментариях не согласились с автором и начали искать креативные решения проблемы. Они предлагали опустить пальцы мужчины в чашку кофе или нежно их погладить. Один из юзеров оказался наиболее оригинальным и посоветовал изобразить чих и брызнуть на его руку водой из бутылки.

Другие пользователи посчитали, что нужно было решить вопрос простым разговором, поскольку человек может даже не знать, что мешает кому-то. «Я бы просто похлопал по руке», — предложил один из них.

Пользователи сети поспорили об этикете в салоне самолета из-за поведения одного из пассажиров American Airlines. Некоторые юзеры форума Reddit осудили автора публикации, который хотел, чтобы сидевший рядом попутчик закрыл шторку окна.

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