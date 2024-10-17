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17:07, 17 октября 2024Путешествия

Пользователи сети осудили поведение пассажира самолета и поспорили об этикете в салоне

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пользователи сети поспорили об этикете в салоне самолета из-за поведения одного из пассажиров American Airlines. Некоторые юзеры форума Reddit осудили автора публикации, который хотел, чтобы сидевший рядом попутчик закрыл шторку окна.

«Весь салон сидит в темноте, члены экипажа просят его опустить шторку, но он отказывается. И какой тут этикет?» — задался вопросом автор публикации, разместив фото мужчины, сидящего у иллюминатора.

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Пользователи сразу включились в обсуждение и многие из них высказались в защиту героя кадра. «Если вы хотели контролировать свет, вам следовало забронировать место у окна», «Его место, значит, ему решать», «Взяли бы с собой солнцезащитные очки и надели капюшон, если не можете регулировать свет из окна», — писали юзеры.

При этом были и те, кто встал на сторону автора, заметив, что требование бортпроводников закрыть шторку нужно выполнять независимо от своих желаний.

Ранее бортпроводники поставили точку в споре об откидывании спинки кресла в самолете, заявив, что это вполне этично по отношению к сидящему сзади пассажиру. Так, по мнению члена экипажа Эндрю Котлоу, если пассажир хочет устроиться максимально комфортно в полете, он имеет на это право, особенно когда речь идет о длительном рейсе.

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      Марк Успенский
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