Посол Мальты раскрыл причину аннулирования визы Захаровой

Посол Мальты: визу Захаровой аннулировали из-за возражений некоторых стран

Мальтийскую визу официального представителя российского МИД Марии Захаровой аннулировали из-за «возражений некоторых стран». Об этом заявил посол Мальты в России Кармело Ингуанез, сообщает RTVI в Telegram-канале.

«Некоторые государства-члены Европейского союза (ЕС) высказались против поездки Марии Захаровой на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Поэтому министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло решил, что из-за возникших возражений мы аннулируем визу. Так, меня проинструктировали сделать это», — отметил дипломат.