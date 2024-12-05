Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
14:31, 5 декабря 2024Спорт

Российская пловчиха-рекордсменка получила нейтральный статус

Российская пловчиха Чикунова получила нейтральный статус для выступления на ЧМ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгения Чикунова

Евгения Чикунова. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Более 20 российских спортсменов получили нейтральный статус для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit, AQIU).

ЧМ пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия). В числе получивших нейтральный статус — рекордсменка мира Евгения Чикунова, призер чемпионатов мира Кирилл Пригода и чемпион мира Илья Бородин.

В ноябре World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. Отечественные спортсмены теперь смогут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. В плавании также были сняты ограничения по индивидуальным стартам.

Ранее Чикунова отказывалась получать нейтральный статус. Она не поехала на Олимпийские игра-2024, сочтя неприемлемыми для себя условия допуска российских спортсменов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Член СПЧ прокомментировала критику Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева

      Маленьким квартирам предрекли подорожание

      Раскрыт срок запуска прямых рейсов еще в одну страну Ближнего Востока

      Пленный рассказал о нежелании ВСУ эвакуировать тела военных

      В России учитель избил школьника линейкой и попал на видео

      Посол Мальты раскрыл причину аннулирования визы Захаровой

      В России раскрыли цель договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

      Несколько дворов в подмосковном городе залило кипятком

      Семья Невзорова лишилась пентхауса в Санкт-Петербурге

      Европа перенесла запуск ракеты Vega C

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше