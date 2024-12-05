Российская пловчиха-рекордсменка получила нейтральный статус

Российская пловчиха Чикунова получила нейтральный статус для выступления на ЧМ

Более 20 российских спортсменов получили нейтральный статус для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit, AQIU).

ЧМ пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия). В числе получивших нейтральный статус — рекордсменка мира Евгения Чикунова, призер чемпионатов мира Кирилл Пригода и чемпион мира Илья Бородин.

В ноябре World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. Отечественные спортсмены теперь смогут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. В плавании также были сняты ограничения по индивидуальным стартам.

Ранее Чикунова отказывалась получать нейтральный статус. Она не поехала на Олимпийские игра-2024, сочтя неприемлемыми для себя условия допуска российских спортсменов.

