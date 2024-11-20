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23:14, 20 ноября 2024Спорт

World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян

World Aquatics смягчила критерии допуска к международным турнирам для россиян
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit).

В World Aquatics рассказали, что отечественные спортсмены теперь смогут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. Россияне по-прежнему отстранены только в соревнованиях по водному поло.

Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила, что группа россиян начала получать нейтральный статус для участия в международных турнирах. Отмечалось, что нейтральный статус уже получили Ника Годун и Андрей Минаков.

4 сентября 2023 года стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе. Спортсмены были допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена.

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