Слуцкий ответил на вопрос о дочери Жириновского

Слуцкий: вопрос о выдвижении дочери Жириновского на выборы в ГД не обсуждался

Вопрос о выдвижении Анастасии Боцан-Харченко, дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского, на выборы в Государственную Думу (ГД) в 2026 году не обсуждался. Об этом заявил действующий председатель партии Леонид Слуцкий, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о родственнице политика, передает ТАСС.

По мнению политика, с появлением в публичном пространстве Боцан-Харченко начались информационные вбросы.

До этого предполагалось, что Боцан-Харченко может пойти по стопам Жириновского.

Представители пресс-службы ЛДПР отметили, что дочь политика недавно стала управляющим Фонда Жириновского, там много направлений, проектов, планов. Кроме того, ее привлекли к участию в подготовке мероприятий к 35-летию ЛДПР, в том числе выставки на ВДНХ.

Еще раньше внебрачный сын основателя ЛДПР Олег Эйдельштейн сменил фамилию на отцовскую.