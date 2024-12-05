Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 5 декабря 2024Россия

Слуцкий ответил на вопрос о дочери Жириновского

Слуцкий: вопрос о выдвижении дочери Жириновского на выборы в ГД не обсуждался
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Анастасия Боцан-Харченко

Анастасия Боцан-Харченко. Кадр: есть такая тема / YouTube

Вопрос о выдвижении Анастасии Боцан-Харченко, дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского, на выборы в Государственную Думу (ГД) в 2026 году не обсуждался. Об этом заявил действующий председатель партии Леонид Слуцкий, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о родственнице политика, передает ТАСС.

По мнению политика, с появлением в публичном пространстве Боцан-Харченко начались информационные вбросы.

До этого предполагалось, что Боцан-Харченко может пойти по стопам Жириновского.

Представители пресс-службы ЛДПР отметили, что дочь политика недавно стала управляющим Фонда Жириновского, там много направлений, проектов, планов. Кроме того, ее привлекли к участию в подготовке мероприятий к 35-летию ЛДПР, в том числе выставки на ВДНХ.

Еще раньше внебрачный сын основателя ЛДПР Олег Эйдельштейн сменил фамилию на отцовскую.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о начале военного «движа» в Курской области

      В Кремле высказались о ситуации в Сирии

      Знаменитый хоккеист заявил, что НХЛ должна выплатить сотни миллиардов долларов Украине. Откуда взялся этот долг?

      Власти США призвали пользоваться шифрованием

      Перед судом предстанет россиянин за призывы к экстремистской деятельности

      Банда ворвалась в дом иностранца в Таиланде и порезала его ножом

      Стало известно о продвижении армии России в районе Курахово

      В России продадут знаменитый СИЗО «Кресты»

      В Раде заявили о подготовке главы Минобороны Украины к бегству из страны

      Учитель математики до смерти избил жену в подмосковном доме за желание развестись

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше