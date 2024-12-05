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13:16, 5 декабря 2024Спорт

Тренер назвала пять опасных ошибок в фитнесе

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина назвала пять опасных ошибок в фитнесе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

В первую очередь Бахтурина выделила упражнения, провоцирующие гипермобильность суставов. По словам тренера, для непрофессиональных спортсменов они опасны и могут вызвать проблемы со здоровьем. К их числу она отнесла шпагаты с возвышения и складку к ногам с кубиками под пятками.

Бахтурина рекомендовала не делать растяжку через боль. «Боль во время выполнения упражнений сигнализирует о необходимости проверить свою технику, а также уменьшить амплитуду движения», — объяснила специалист.

Кроме того, тренер посоветовала отказаться от прыжковых упражнений на уставшие ноги. «Чтобы выполнить прыжок безопасно для здоровья, очень важны техника, подготовка и разминка. Необходимо приземляться на полную стопу, делать правильный толчок, контролировать мышцы ног», — добавила она.

Бахтурина призвала не отказываться от воды во время занятий. Она отметила, что во время тренировок теряется много жидкости, поэтому важно восполнять дефицит, чтобы не получить обезвоживание. Также эксперт посоветовала поесть за час-два до занятий, чтобы иметь достаточно энергии.

Ранее Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок. Главным плюсом коротких занятий эксперт назвала экономию времени и финансов.

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