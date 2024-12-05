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10:42, 5 декабря 2024Спорт

В WADA сделали заявление о взносах от России

Глава WADA Ниггли предположил, что Россия может не выплатить взнос в 2025 году
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) сделали заявление о взносах от России в 2025 году. Слова генерального директора организации Оливье Ниггли приводит ТАСС.

Ниггли предположил, что Россия может не выплатить взнос в 2025 году. «Исполнительный комитет рекомендовал вам принять стратегический план, (...) а также принять бюджет на 2025 год с двумя сценариями, один из которых включает взнос России, а другой — не включает взнос», — заявил глава WADA. Ниггли отметил, что диалог с российской стороной продолжается, но он осложняется санкциями, из-за которых возникают проблемы с переводом средств.

Ранее сообщалось, что Россия выплатила WADA небольшую часть взноса за 2023 год. Средства за 2024 год агентство не получило.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия продолжает выплачивать взносы WADA, потому что организация занимается важной работой по контролю за чистотой спорта и изучению новых видов допинга. Кроме того, она подчеркнула, что Россия намерена полноценно вернуться в международный спорт.

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