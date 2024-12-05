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17:02, 5 декабря 2024Спорт

В WADA сравнили Тутберидзе с кинозлодейкой

В WADA сравнили тренера Валиевой Тутберидзе со злодейкой Круэллой Де Виль
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Глава рабочей группы по обновлению Всемирного антидопингового кодекса Ричард Янг сравнил российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе с кинозлодейкой Круэллой Де Виль из мультфильма Disney «101 далматинец». Его слова передает ТАСС.

«Я видел, как тренер [Камилы] Валиевой сидела рядом с ней, когда она плакала. Возможно, это не очень приятно говорить, но я увидел, как она сидит там, и это навело меня на мысль, что тренер могла бы надеть на себя пальто из далматинцев, потому что она была очень похожа на Круэллу Де Виль», — заявил представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA). По его мнению, это был действительно неподходящий образ для спорта.

На Олимпийских играх-2022 Валиева помогла сборной России завоевать золотую медаль в командном турнире. После этого она попала в допинговый скандал: в пробе спортсменки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного триметазидина. При этом фигуристку допустили до личного турнира, где она не смогла попасть на подиум, допустив падения в произвольной программе.

В результате расследования Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Также она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпиады в Пекине (вместе со всей сборной России).

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