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09:06, 5 декабря 2024Из жизни

Владелец «проклятого» портрета маленькой девочки пожаловался на связанные с ней странности

Мужчина из Лондона купил портрет девочки и пожаловался на «проклятие» картины
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @dearlucy

Владелец портрета маленькой девочки с жутким взглядом Джеймс Кислингбери пожаловался на связанные с ней жуткие явления. Об этом пишет Daily Star.

Картину, изображающую девочку в красном платье, неоднократно возвращали в магазин, объясняя это решение ее «плохой аурой». Наконец в сентябре 2023 года ее решил купить Кислингбери — владелец туристической точки London Bridge Experience, концепт которой заключается в актерских представлениях, рассказывающих интересные события из истории Лондона. Картина обошлась ему в 1680 фунтов стерлингов (224 тысячи рублей).

Как рассказывает мужчина, странности картины он заметил еще при ее покупке. Когда он пришел забрать картину у предыдущей владелицы, ее собака не переставала лаять на портрет, хотя он был завернут в бумагу. По дороге домой машина Кислингбери неожиданно сломалась. После он поехал в короткий отпуск и вывихнул там плечо. Все эти неудачи мужчина связывает с «проклятьем» картины.

Кислингбери отметил, что, принеся портрет на аттракцион, не сказал о нем сотрудникам и спрятал его в кладовке. Однако вскоре его работники начали рассказывать ему о странных тенях и звуках шагов, преследующих их. Кроме того, сотрудники жаловались ему, что иногда чувствовали чьи-то руки на своих плечах.

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По словам Кислингбери, когда он наконец повесил портрет, в помещении аттракциона произошло несколько подтоплений. Позже и его посетители стали рассказывать какие-то мистические истории. Одна женщина, как отмечает владелец картины, увидела на лбу девочки крест, а другая — капли воды, хотя ничего этого там не было.

Мужчина пока так и не разгадал тайну картины. Тем не менее он отметил, что она уже стала частью их команды.

Ранее сообщалось, что мужчина обнаружил листок со странными надписями и символами в своей старой детской и заподозрил, что это проклятие. Он обратился за помощью в их трактовке к комментаторам, и те увидели в них оккультные символы, связанные с соломоновыми печатями.

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