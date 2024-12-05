Захарова назвала дату публикации интервью Лаврова Карлсону

Захарова заявила, что интервью Лаврова Карлсону опубликуют в ночь на пятницу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дату публикации интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Ее слова приводит ТАСС.

«Это интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний», — заявила Захарова 5 декабря.

Ранее дипломат раскрыла подробности беседы российского министра и американского журналиста. По ее словам, Лавров и Карлсон обсудили отношения России и США, а также поговорили о ситуации на Украине. По ее словам, разговор продлился полтора часа.

До этого Захарова сообщила, что беседа Лаврова с Карлсоном получилась очень интересной.

Карлсон анонсировал выход интервью с главой российского МИД 4 декабря. По его словам, разговор с Лавровым получился «абсолютно захватывающим».