Захарова раскрыла подробности интервью Лаврова Карлсону

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о сроках выхода интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону. Подробности их общения она раскрыла в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, беседа журналиста с министром выйдет на днях. Она рассказала, что сейчас специалисты монтируют и переводят интервью. Сам разговор, уточнила дипломат, продлился полтора часа. Она добавила, что российская сторона не вмешивается в итоговый монтаж интервью. Захарова подчеркнула, что он зависит от Карлсона.
Она также отметила, что Лавров и Карлсон обсудили отношения России и США, а также украинский конфликт. В частности, министр рассказал американскому журналисту о положении дел на Украине, действиях властей Киева и будущем страны.
Ранее Захарова также сообщала, что беседа Карлсона и главы российского МИД получилась очень интересной.
До этого Карлсон анонсировал скорый выход интервью с Лавровым. Он заявил, что беседа с министром получилась «абсолютно захватывающей».