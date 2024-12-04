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11:57, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Захарова раскрыла подробности интервью Лаврова Карлсону

Захарова заявила, что интервью Сергея Лаврова журналисту Карлсону выйдет на днях
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о сроках выхода интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону. Подробности их общения она раскрыла в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, беседа журналиста с министром выйдет на днях. Она рассказала, что сейчас специалисты монтируют и переводят интервью. Сам разговор, уточнила дипломат, продлился полтора часа. Она добавила, что российская сторона не вмешивается в итоговый монтаж интервью. Захарова подчеркнула, что он зависит от Карлсона.

Она также отметила, что Лавров и Карлсон обсудили отношения России и США, а также украинский конфликт. В частности, министр рассказал американскому журналисту о положении дел на Украине, действиях властей Киева и будущем страны.

Ранее Захарова также сообщала, что беседа Карлсона и главы российского МИД получилась очень интересной.

До этого Карлсон анонсировал скорый выход интервью с Лавровым. Он заявил, что беседа с министром получилась «абсолютно захватывающей».

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