Карлсон анонсировал скорый выход его интервью с Лавровым

Журналист Карлсон заявил, что интервью с Лавровым выйдет очень скоро

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал скорый выход интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он сообщил, что запись закончилась в ночь на 4 декабря, отметив, что интервью получилось «абсолютно захватывающим».

Карлсон во второй раз прибыл в Москву для беседы с российским министром иностранных дел. «Мы вернулись в Москву вчера, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова», — сказал ведущий.

До этого Карлсон посещал Москву для интервью с президентом России Владимиром Путиным. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля.