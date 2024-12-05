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18:12, 5 декабря 2024Мир

Захарова оценила возможность получения Киевом ядерного оружия

Захарова о получении Киевом ядерного оружия: это нарушение обязательств по ДНЯО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Получение Украиной ядерного оружия станет нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и создаст риски международной безопасности. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила перспективы передачи Киеву оружия массового поражения, передает РИА Новости.

По словам дипломата, заявления украинских представителей о ядерном оружии могут «трактоваться как прямая заявка на пересмотр безъядерного статуса» страны. Захарова обратила внимание, что это поставит под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума.

Представитель МИД заверила, что Москва не допустит передачу подобных вооружений Киеву. Она подчеркнула, что для России обретение Украиной ядерного оружия категорически неприемлемо.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сфокусированы на поставках Киеву обычных вооружений и не рассматривают возможность возвращения ему ядерного оружия. Уточняется, что таким образом Салливан прокомментировал слова неких неназванных западных чиновников, что президент США Джо Байден может передать Украине оружие до того, как он покинет свой пост.

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