Зеленский подписал запрещающий переводить медиков на боевые должности указ

Зеленский подписал указ о запрете перевода медиков на передовую

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете перевода медиков на передовую. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте украинского лидера.

«Принять в месячный срок решение относительно дополнительного нормативно-правового урегулирования установления на период действия военного положения запрета на назначение лиц с медицинским образованием на должности военной службы, непосредственно не связанные с медицинской практикой (службой), кроме случаев, когда это назначение происходит по собственному желанию такого лица», — говорится в тексте указа.

Кроме того, указ снимает ограничения на количество забронированных работников медицинской сферы. Также украинскому кабмину поручили решить вопросы, связанные с цифровизацией медосмотров призывников, и обеспечить обязательный электронный учет раненых, травмированных и больных военных.

В начале ноября депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход заявила, что медиков на Украине переводят в штурмовики Вооруженных сил страны (ВСУ). По ее словам, приказ о мобилизации врачей отдал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

Ранее о переводе медиков на боевые должности также заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, врачей переводят в пехоту по решению главкома ВСУ.