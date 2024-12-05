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11:15, 5 декабря 2024Ценности

Жена российского миллиардера опубликовала фото в купальнике под водой

Модель Елена Перминова опубликовала фото в слитном купальнике под водой
Екатерина Ештокина

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица опубликовала снимок, на котором предстала в слитном купальнике на тонких бретелях, находясь под водой. При этом она продемонстрировала стройное тело и обнаженные ягодицы. Вдобавок звезда надела маску для плавания. Известно, что Перминова проводит отпуск в Мексике.

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