Жена российского миллиардера опубликовала фото в купальнике под водой

Модель Елена Перминова опубликовала фото в слитном купальнике под водой

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица опубликовала снимок, на котором предстала в слитном купальнике на тонких бретелях, находясь под водой. При этом она продемонстрировала стройное тело и обнаженные ягодицы. Вдобавок звезда надела маску для плавания. Известно, что Перминова проводит отпуск в Мексике.

В ноябре ультракороткое платье обнажило гематомы на ягодице жены российского миллиардера. Модель Елена Перминова предстала на размещенных кадрах на ночном пляже.