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09:25, 6 декабря 2024Спорт

19-летний российский хоккеист установил клубный рекорд в НХЛ

Мичков впервые оформил ассистентский хет-три и установил рекорд «Филадельфии»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Hartline / Imagn Images / Reuters

19-летний российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков оформил ассистентский хет-трик в матче против «Флорида Пантерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Все три паса Мичков сделал во втором периоде. Россиянин впервые оформил ассистентский хет-трик в НХЛ. Он стал самым молодым игроком в истории «Филадельфии», отдавшим три результативные передачи за один период. Кроме того, Мичков стал первым новичком лиги, кому удалось достичь отметки в 20 очков в текущем сезоне.

Россиянин пополнил состав «Филадельфии» в июне 2024 года. За год до этого клуб выбрал Мичкова под седьмым номером первого раунда драфта НХЛ.

В нынешнем сезоне российский форвард провел 24 матча. Он набрал в них 22 очка — забросил девять шайб и сделал 13 результативных передач.

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