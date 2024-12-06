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10:23, 6 декабря 2024Спорт

Американский журналист оценил мотивацию российских фигуристов

Журналист из США Вонг: российским фигуристам пришлось искать другую мотивацию
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Американский журналист Джеки Вонг оценил отстранение российских фигуристов от международных турниров. Его слова приводит «Чемпионат».

Вонг заявил, что российским фигуристам пришлось искать другую мотивацию для того, чтобы продолжать выступать. В то же время, отметил он, для иностранных атлетов фокус остался на крупных международных стартах. «Российские фигуристы и ранее выделяли важность внутренних турниров, поэтому мотивация хорошо себя показать на домашней арене и продолжает их подпитывать», — добавил журналист из США.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о возвращении россиян на международные турниры. Он заявил, что ФФККР находится в обсуждении допуска отечественных фигуристов.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.

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