Американский журналист оценил мотивацию российских фигуристов

Журналист из США Вонг: российским фигуристам пришлось искать другую мотивацию

Американский журналист Джеки Вонг оценил отстранение российских фигуристов от международных турниров. Его слова приводит «Чемпионат».

Вонг заявил, что российским фигуристам пришлось искать другую мотивацию для того, чтобы продолжать выступать. В то же время, отметил он, для иностранных атлетов фокус остался на крупных международных стартах. «Российские фигуристы и ранее выделяли важность внутренних турниров, поэтому мотивация хорошо себя показать на домашней арене и продолжает их подпитывать», — добавил журналист из США.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о возвращении россиян на международные турниры. Он заявил, что ФФККР находится в обсуждении допуска отечественных фигуристов.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.