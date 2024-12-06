Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:51, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

В Кремле ответили на вопрос об участии Карлсона в пресс-конференции Путина

Песков: журналист Карлсон не будет участвовать в пресс-конференции Путина
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон не будет участвовать в большой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не приедет», — ответил Песков на вопрос о том, примет ли Карлсон участие в пресс-конференции Путина, совмещенной с прямой линией.

Также официальный представитель Кремля заявил, что на мероприятие пригласили несколько западных СМИ. Помимо этого, стало известно, что Кремль задействует искусственный интеллект для обработки вопросов к прямой линии с президентом.

Прямая линия главы государства, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Сбор вопросов начнется в ночь на 8 декабря.

В 2023 году прямая линия президента России, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась 14 декабря. Мероприятие длилось 4 часа 3 минуты. За это время Путин ответил более чем на 80 вопросов журналистов и обращений граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области

      Песков анонсировал выступления Путина и Лукашенко

      Раскрыт смысл посланий на гильзах с места убийства главы крупной страховой компании

      Семья китайцев рассказала о путешествии по российскому региону

      Выдача ипотеки в России резко упала

      У экономики Германии появилась надежда на восстановление

      Российские «Стрижи» получили партию МиГ-29СМТ

      Россиянам дали совет по выбору батареи для квартиры

      В Кремле ответили на вопрос об участии Карлсона в пресс-конференции Путина

      В России объяснили идею ограничить порядок выдачи больничных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше