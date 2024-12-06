В Кремле ответили на вопрос об участии Карлсона в пресс-конференции Путина

Песков: журналист Карлсон не будет участвовать в пресс-конференции Путина

Американский журналист Такер Карлсон не будет участвовать в большой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не приедет», — ответил Песков на вопрос о том, примет ли Карлсон участие в пресс-конференции Путина, совмещенной с прямой линией.

Также официальный представитель Кремля заявил, что на мероприятие пригласили несколько западных СМИ. Помимо этого, стало известно, что Кремль задействует искусственный интеллект для обработки вопросов к прямой линии с президентом.

Прямая линия главы государства, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Сбор вопросов начнется в ночь на 8 декабря.

В 2023 году прямая линия президента России, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась 14 декабря. Мероприятие длилось 4 часа 3 минуты. За это время Путин ответил более чем на 80 вопросов журналистов и обращений граждан.