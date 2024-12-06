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17:48, 6 декабря 2024Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион назвал условие допуска россиян к Играм-2026

Олимпийский чемпион Тихонов: Россию должны уважать для допуска на Игры-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Тихонов

Александр Тихонов. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал условие допуска российских спортсменов к Играм-2026 в Италии. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам надо себя показать так, чтобы все в мире уважали Россию», — заявил Тихонов. Он подчеркнул, что если Россия на политической арене займет правильное положение, то отечественные спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Ранее генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал, что сборная России не получит wild card на Олимпийские игры-2026. По его словам, возможности получить приглашение позже в случае недопуска зимой-весной 2025-го в хоккее нет.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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