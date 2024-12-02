Сборная России по хоккею не получит wild card на Олимпиаду-2026

Директор ФХР Курбатов: сборная России по хоккею не получит wild card на ОИ-2026

Сборная России по хоккею не получит wild card на Олимпийские игры-2026. Об этом сообщил генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов, которого цитирует «Матч ТВ».

По его словам, такой возможности — получить приглашение позже в случае недопуска зимой-весной 2025-го — в хоккее нет. «Привилегия делается только для страны‑организатора, которая попадает в олимпийский турнир напрямую — как сборная Италии в данном случае. Но такой опции, как wild card, просто нет», — заявил Курбатов.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли выразил надежду на то, что россиянам не разрешат выступать на Играх-2026. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф подчеркнул, что решение об участии сборной России будет принято в феврале 2025-го.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.