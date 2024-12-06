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14:48, 6 декабря 2024Наука и техника

Рынок компьютеров вырос

IDC: рынок ПК и планшетов вырос, но не из-за появления компьютеров с ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Искусственный интеллект (ИИ) не очень сильно повлиял на рост поставок компьютеров в 2024 году. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

В организации рассказали, что по итогам 2024 года поставки компьютеров и планшетов вырастут на 3,8 процента, достигнув объема 403,5 миллиона единиц. При этом, доля планшетов больше доли ПК на 0,8 процента. Ожидается, что в 2025 году восстановление рынка продолжится — аналитики ожидают увеличения поставок на 4,3 процента.

Несмотря на то что в медиа активно обсуждали возможности искусственного интеллекта, ИИ не стал главным драйвером роста. По мнению специалистов IDC, гораздо сильнее пользователей мотивировало на приобретение нового компьютера окончание поддержки Windows 10, которое произойдет в октябре 2025 года.

«ПК и планшеты с ИИ станут следующим большим трендом, но отсутствие четких вариантов использования и рост цен заставляют покупателей сомневаться в полезности», — отметил менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани.

В конце ноября журналисты издания Appleinsider заявили, что Apple не смогла получить значительной выгоды из бума смартфонов в 2024 году. Рынок телефонов вырос на 6,2 процента, тогда как поставки iPhone увеличились всего на 0,4 процента.

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