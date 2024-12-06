Экстренное предупреждение из-за опасной погоды объявили в российском регионе

МЧС: на Сахалине и Курилах объявлено экстренное предупреждение из-за циклона

На Сахалине и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона. Об опасной погоде сообщает управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

Циклон должен накрыть семь муниципальных образований в субботу, 7 декабря. «В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию», — заявили в ведомстве и добавили, что спасатели будут контролировать обстановку.

В этот день на территории Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, а также Смирныховского и Охинского районов обрушится метель и сильных снег. Порывы ветра будут достигать 27 метров в секунду, предупредили в МЧС. Местных жителей призвали не выезжать за пределы населенных пунктов без необходимости во время прохождения циклона.

Ранее в Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует с 21:00 6 декабря до 21:00 7 декабря, а также с 9:00 8 декабря до 21:00 8 декабря и в понедельник, 9 декабря, до 21:00, рассказали в Гидрометцентре России.