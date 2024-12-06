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18:02, 6 декабря 2024Мир

Генпрокуратура Румынии завела два уголовных дела из-за выборов

Генпрокуратура Румынии завела уголовные дела после отмены первого тура выборов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Генпрокуратура Румынии завела два уголовных дела после отмены первого тура выборов, полагая, что в них имело место вмешательство в избирательный процесс. Об этом сообщает телеканал Antena 3 CNN.

«Мы возбудили уголовные дела по собственной инициативе в результате анализа документов, рассекреченных по решению Верховного совета обороны страны (...) Это был достаточно сложный процесс, потому что очень важно начать расследование на основе конкретно определенных правонарушений», — приводит телеканал слова генерального прокурора.

По его словам поводом для возбуждения дел послужили документы избирательного штаба Кэлина Джорджеску, который одержал победу в первом туре. Кроме того, было инициировано дело о незаконном финансировании выборов.

Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура выборов президента, по результатам которого победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. В связи с эти уточняется, что весь процесс президентских выборов начинается заново.

До этого 28 ноября Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов, на которых победил Джорджеску, выступающий против помощи Киеву. Бухарест также инициировал расследование о якобы вмешательстве Москвы в избирательный процесс в стране.

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