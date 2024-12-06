Грузинский футболист ответил на вопрос об отношении к России

Футболист «Факела» Ираклий Квеквескири: я грузин, любящий Россию

Грузинский полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос об отношении к России. Его слова приводит Sports.ru.

Футболист заявил, что по крови является грузином, однако Россия предоставила ему образование, работу, друзей и семью. «Сейчас модно от чего-то открещиваться. Как я могу это сделать? Я грузин, любящий Россию и русских людей», — посчитал он.

Квеквескири выступает за российские клубы с 2017 года. Он известен по играм за «Факел», московский «Арарат» и «СКА-Хабаровск».

Ранее полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия высказался об акциях протеста, проходящих на его родине. Спортсмен поддержал тех, кто выступает за вступление в Евросоюз, и призвал остановить насилие и агрессию.