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19:01, 6 декабря 2024Спорт

Грузинский футболист ответил на вопрос об отношении к России

Футболист «Факела» Ираклий Квеквескири: я грузин, любящий Россию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Ираклий Квеквескири

Ираклий Квеквескири. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Грузинский полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос об отношении к России. Его слова приводит Sports.ru.

Футболист заявил, что по крови является грузином, однако Россия предоставила ему образование, работу, друзей и семью. «Сейчас модно от чего-то открещиваться. Как я могу это сделать? Я грузин, любящий Россию и русских людей», — посчитал он.

Квеквескири выступает за российские клубы с 2017 года. Он известен по играм за «Факел», московский «Арарат» и «СКА-Хабаровск».

Ранее полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия высказался об акциях протеста, проходящих на его родине. Спортсмен поддержал тех, кто выступает за вступление в Евросоюз, и призвал остановить насилие и агрессию.

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