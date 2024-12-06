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04:19, 6 декабря 2024Наука и техника

Индия запустила европейскую миссию по изучению Солнца

Индия запустила европейскую миссию Proba-3 по изучению Солнца
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: P. Carril / ESA

Индия запустила европейскую миссию Proba-3 по изучению Солнца. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований.

Пуск ракеты Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) с парой аппаратов Proba-3 — Coronagraph Spacecraft (CSC) и Occulter Spacecraft (OSC) — массой 550 килограммов каждый состоялся 5 декабря в 13:42 московского времени с космодрома Шрихарикота (Индия).

По данным индийской стороны, космические аппараты успешно доставлены на запланированную околоземную орбиту.

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Ранее ТАСС со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований сообщил, что запуск европейской миссии по изучению Солнца, получившей название Proba-3, перенесен с 4 на 5 декабря.

В апреле агентство рассказало, что специалисты Индийской организации космических исследований разработали и успешно испытали ракетное сопло из углерод-углеродного композиционного материала (УУКМ), которое позволит увеличить грузоподъемность ракет космического назначения.

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