Капитан полиции переоделся сексуальным рестлером в маске дьявола и поймал преступника

Полицейский в борцовском трико и маске дьявола поймал преступника в Таиланде

В Таиланде полицейскому пришлось переодеться в костюм «сексуального рестлера», чтобы поймать преступника. Об этом пишет сайт news.com.au.

Сотрудники полиции пытались взять с поличным китайского туриста, который приехал в Бангкок и изнасиловал женщину на свидании. Сначала к нему подослали переодетую сотрудницу полиции, однако этого оказалось мало. Он сообщил ей, что его вкусы очень специфичны: ему нужно, чтобы за их близостью наблюдал упитанный рестлер, привязанный к стулу.

Роль упитанного рестлера согласился сыграть капитан полиции Понлават Нактомья. Для этого ему пришлось надеть маску дьявола и борцовское трико на голое тело. Встречу назначили в гостиничном номере. Увидев «рестлера», подозреваемый издал восхищенный возглас. Через мгновение в номер хлынули полицейские: двое выскочили из шкафа, еще трое прятались на балконе и один — за дверью.

На допросе, в котором капитан Понлават Нактомья участвовал, не снимая трико и маски дьявола, подозреваемый рассказал, что приехал в Бангкок для посещения буддийских храмов и удаленной работы. У него на телефоне нашли снимки, которые он тайком снимал под юбками незнакомых женщин. Ему грозит депортация.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Бангкок десятки секс-работниц устроили массовую драку и втянули в нее сотрудников полиции. Поводом для этого стал спор местных девушек с филиппинками.