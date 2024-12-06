Мужчина едва не лишился жизни после удаления зуба

Wales Online: у мужчины произошел приступ эндокардита после удаления зуба

62-летний житель Уэльса по имени Грег Хаттон едва не лишился жизни из-за удаления зуба. Его историю опубликовало издание Wales Online.

Хаттон родился с врожденным пороком сердца, и в 2014 году ему провели операцию по замене одного из сердечных клапанов. В 2017 году после удаления зуба он едва не лишился жизни из-за развившейся инфекции: у него произошел приступ эндокардита после того, как стоматолог отказался назначить антибиотики в профилактических целях.

«До того, как все это случилось, я бегал, был в хорошей форме, а потом у меня внезапно отняли здоровье, — поделился воспоминаниями мужчина. — Перед удалением зуба стоматолог отказался дать мне антибиотик, зная, что у меня проблемы с сердцем. Врач заявил, что не будет действовать вопреки рекомендациям руководства».

Через две недели после удаления зуба Хаттон начал чувствовать себя плохо, у него появились проблемы с простыми движениями. Он посетил 35 врачей, но никто не мог понять причину его состояния.

Мой лечащий врач в какой-то момент подумал, что это лейкемия, но анализ крови ничего не показал. Мои печень и почки медленно разрушались, селезенка увеличилась, мне было трудно дышать Грег Хаттон

Позже Хаттон, изучая свои симптомы, узнал, что причиной развития эндокардита может быть удаление зуба. Тогда врачи смогли подобрать эффективное лекарство, однако оно дало побочный эффект: мужчина оглох на одно ухо, а артерию селезенки закупорил тромб. Через несколько месяцев после этого Хаттон снова попал в больницу, на этот раз у него диагностировали грибковый эндокардит. «По всем показателям меня ждал трагический финал, но, думаю, я выздоровел благодаря своей физической форме», — считает Хаттон.

Ранее стала известна история 81-летнего жителя Великобритании по имени Лес Мэтьюз, который выжил после трех видов рака. Мужчина уверен, что его смогли вылечить только благодаря ранней диагностике.