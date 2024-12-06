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03:42, 6 декабря 2024Бывший СССР

На Украине спрогнозировали резкий рост цен на продукты в декабре

УНИАН: в декабре на Украине из-за повышения налогов резко подорожают продукты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Alberto Ortega / Globallookpress.com

На Украине спрогнозировали резкий рост цен на продукты в декабре из-за повышения налогов. Об этом пишет УНИАН.

«Из-за "исторического" повышения налогов на Украине в декабре ощутимо подорожают продукты. Основная причина в том, что бизнесу придется учитывать повышение налогов», — отмечает агентство.

В публикации отмечается, что стоимость овощей вырастет на 15 процентов, фрукты подорожают на десять процентов, мясо — на девять, на 14 процентов прогнозируется увеличение цены молочных продуктов. Топливо, вероятно, сохранит стабильные цены.

Закон о повышении налогов на Украине для всех категорий граждан, за исключением военных, был принят Верховной Радой в первой половине октября. Теперь все физлица, включая индивидуальных предпринимателей, должны будут выплачивать в госказну «военный сбор» по повышенной ставке. Он вступил в силу 30 октября. Глава Минфина республики Сергей Марченко заявил, что за счет этой «необходимой и вынужденной» меры можно будет покрыть растущий дефицит бюджета страны.

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