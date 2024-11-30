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00:35, 30 ноября 2024Бывший СССР

На Украине вступил в силу закон о повышении налогов

На Украине военный сбор повысили до пяти процентов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине военный сбор повышается с 1,5 процента до 5 процентов, а налог на прибыль банков до 50 процентов, это приведет к снижению доходов украинцев и закрытию предприятий, пишет РИА Новости.

В субботу, 30 ноября, вступает в силу закон о повышении налогов. Как отметил глава украинского Минфина Сергей Марченко, меры принимаются для того, чтобы пополнить источники финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Закон о повышении налогов на Украине для всех категорий граждан, за исключением военных, был принят Верховной Радой в первой половине октября. Теперь все физлица, включая индивидуальных предпринимателей, должны будут выплачивать в госказну «военный сбор» по повышенной ставке.

Глава Минфина Марченко ранее утверждал, что за счет этой «необходимой и вынужденной» меры можно будет покрыть растущий дефицит бюджета страны.

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