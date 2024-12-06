Назван способ ускорить похудение

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ ускорить похудение. Ее слова приводит Men Today.

Тренер заявила, что даже пятнадцатиминутные тренировки могут улучшить здоровье и внешний вид, а также укрепить иммунитет и поднять настроение. Она рекомендовала делать махи ногами, подъемы на носки, а также планку с переходом на прямые руки.

Кроме того, Ротач посоветовала на завтрак отдавать предпочтение продуктам, которые легко усваиваются и содержит много белка. В частности, следует есть омлеты, творог, кашу или бананы.

Ранее фитнес-тренер Сергей Литовченко дал советы по сохранению здоровья при офисной работе. Он предложил делать приседания с широкой постановкой ног, наклоны вперед, назад и в стороны, а также упражнения с эспандером.

