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15:26, 6 декабря 2024Экономика

Рост курса доллара объяснили тремя причинами

Экономист Кульбака: курс рубля зависит от инфляции, цен на нефть и импорта
Кирилл Луцюк

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Санкции против Газпромбанка стали спусковым крючком для обрушения курса рубля, но сработали и другие факторы. Об этом заявил экономист Николай Кульбака. Его процитировал «360».

Комментируя высказывание министра финансов России Антона Силуанова, который связал снижение курса российской валюты с рестрикциями против указанной кредитной организации, Кульбака заметил, что еще одной причиной стала высокая инфляция. Ее российские значения превышают европейские и американские.

Во-вторых, сказывается ситуация с экспортом и импортом. Чем выше уровень поставок за границу, тем больше в страну поступает валюты, вследствие чего она дешевеет. Когда упор делается на импорт, то бизнес предъявляет повышенный спрос на валюту, чтобы торговать за рубежом.

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Наконец, третья причина — это цены на нефть. Если она начнет падать, то эта же судьба постигнет и курс рубля.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не наблюдает пространства для серьезного ослабления рубля. По его словам, к концу 2025 года за доллар будут просить 112-115 рублей. Пока же сюрпризов не ожидается. Равновесный курс в настоящее время с учетом инфляции — 100-105 рублей за доллар. Утром 6 декабря курс доллара опускался на внебиржевом рынке ниже 100 рублей. На минимуме речь шла о 99,5 рубля. Позже курс вырос до 100,13 рубля.

В свою очередь, Силуанов предположил, что ситуация с курсом рубля стабилизируется в течение одной-двух недель.

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