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14:52, 6 декабря 2024Экономика

Цены на нефть перешли к падению после заявления ОПЕК+

Bloomberg: нефть дешевеет из-за сомнений в способности ОПЕК+ сдержать добычу
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Решение ОПЕК+ перенести срок начала увеличения добычи нефти на три месяца не смогло поддержать котировки на рынке. Инвесторы сомневаются, что альянс, уже в третий раз откладывающий восстановление производства, действительно способен сдержать общемировой рост добычи с помощью таких мер, пишет Bloomberg.

По состоянию на 14:00 по московскому времени стоимость февральского фьючерса нефти Brent на лондонской бирже ICE упала до 71,3 доллара, что стало минимумом котировок с середины ноября. Цена на сорт WTI опустилась до 67,6 доллара.

По оценкам опрошенных экспертов, увеличение производства нефти в США в 2025 году с лихвой компенсирует все сохраняемые ограничения на фоне слабого роста мирового потребления. А если учитывать, что надежды на восстановление китайской экономики не оправдываются, то можно говорить о сохранении давления со стороны предложения.

Ранее опрошенные Reuters аналитики указали, что слишком быстрое внедрение электромобилей в Китае станет шоком для экспортеров нефти. Экономика КНР долгое время была локомотивом увеличения спроса, и при оценках будущих мировых потребностей рынок ориентировался на нее. Но теперь похоже, что Китай достигнет пика закупок уже в следующем году.

Вице-премьер России Александр Новак объяснил решение ОПЕК+ нежеланием дестабилизировать рынок нефти в зимний период, когда в целом наблюдается низкий спрос. Также он назвал текущую ситуацию на нефтяном рынке стабильной.

По итогам ноября средняя цена барреля основного российского экспортного сорта нефти Urals упала до 63,48 доллара, что на 12,3 процента ниже, чем годом ранее, и на 1,9 процента, чем в октябре.

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