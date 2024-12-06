Названа причина просьбы Лукашенко разместить в Белоруссии «Орешник»

Военный эксперт Глазунов: Белоруссии нужен «Орешник» для задач обороны

Белоруссии нужны российские системы вооружений, в том числе «Орешник», для задач обороны, а не наступления, объяснил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» обращенную к президенту России Владимиру Путину просьбу белорусского лидера Александра Лукашенко разместить на территории Белоруссии баллистические ракеты «Орешник».

«Это нужно для усиления белорусской армии и предотвращения различного рода провокаций со стороны блока НАТО. Белоруссия со всех сторон окружена странами Балтики. Белоруссии это нужно для защиты своих территорий, чтобы все знали, что в случае чего они смогут отметить. "Орешник" — это современная ракета, которая показала, что она превосходит по боевым характеристикам все зарубежные ракеты этого типа», — рассказал Глазунов.

Лукашенко просит об этом не для наступления, не для того, чтобы ударить по какой-то стране. Это оборонная инициатива, чтобы предотвратить нападение на Белоруссию, в отношении которой идет множество провокаций, в том числе со стороны Украины Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Эксперт также подчеркнул, что подобное размещение поможет охладить головы военным лидерам западных стран

6 декабря Путин прибыл в Минск на заседание Высшего госсовета СГ. Отмечалось, что у Путина и Лукашенко была назначена отдельная встреча. Путин сообщал, что обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию на Украине.

В ходе встречи Лукашенко попросил Путина разместить на территории Белоруссии новые системы вооружений, в том числе «Орешник».

По словам президента Белоруссии, это усилило бы оборону как Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада, так территории Белоруссии.