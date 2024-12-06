Олимпийская чемпионка заявила о гордости от переезда из России в Германию

Гимнастка Дарья Варфоломеев заявила о гордости от переезда из России в Германию

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Варфоломеев заявила о гордости от переезда из России в Германию. Ее слова приводятся на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Спортсменка подчеркнула, что это было самое трудное решение в ее жизни, но и самое важное, которое она приняла в правильный момент. «Я горжусь тем фактом, что у меня не было сомнений относительно переезда в другую страну без семьи, чтобы добиться своей цели», — добавила она.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Варфоломеев победила в индивидуальном многоборье. За свое выступление 17-летняя спортсменка набрала 142,850 балла. Российские гимнастки отказались участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. Под новым флагом гимнастка стала шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.