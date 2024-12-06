Организаторов Australian Open обвинили в нарушении законов из-за ограничений для россиян

Депутат Свищев: ограничения для россиян на Australian Open незаконны

Запрет на покупку билетов на международный чемпионат Australian Open 2025 болельщикам с российскими номерами телефонов является незаконным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он призвал российское посольство отреагировать на это ограничение по национальному признаку.

«Это совершенно незаконное ограничение по национальному признаку, которое можно оспорить в суде. Думаю, наше посольство и МИД должны отреагировать на этот не просто недружественный, но и незаконный шаг в отношении наших граждан», — подчеркнул Свищев.

Ранее стало известно, что Australian Open ввел запрет на покупку билетов для зрителей с российскими номерами телефонов. При попытке указать номер, выясняется, что регион заблокирован.

По этой причине со сложностями столкнулись и граждане Казахстана — они не могут приобрести билеты, потому что их номера телефонов тоже начинаются с кода +7.