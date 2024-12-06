Подозреваемого в жестокой расправе над двумя пожилыми россиянами в Сарове арестовали

В Нижегородской области суд арестовал убийцу 2 пенсионеров в Сарове

В Нижегородской области суд арестовал 29-летнего подозреваемого в расправе над двумя пожилыми людьми, тела которых были обнаружены в одной из квартир в городе Сарове. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина будет под стражей два месяца. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Тело 77-летней женщины с отделенной головой и 78-летнего мужчину с ножевыми ранениями нашли 4 декабря в доме по проспекту Ленина. Подозреваемого задержали 5 декабря. Его поймали, когда он вернулся на место преступления за отрубленной головой.