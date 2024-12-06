Путин и Лукашенко утвердили постановление о концепции безопасности Союзного государства

Россия и Белоруссия утвердили постановление о концепции безопасности СГ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства (СГ) подписали ряд документов. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

В том числе российский и белорусский лидеры утвердили постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства «О Концепции безопасности Союзного государства». Всего главами государств было подписано 11 документов.

6 декабря Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии новые системы вооружений. В том числе речь шла про ракетные системы «Орешник».

Путин отметил, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно уже во второй половине 2025 года. Президент России уточнил, что для этого необходимо определить минимальную дальность предоставляемых комплексов.