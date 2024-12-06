Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:59, 6 декабря 2024Бывший СССР

Путин и Лукашенко утвердили постановление о концепции безопасности Союзного государства

Россия и Белоруссия утвердили постановление о концепции безопасности СГ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Grigory Sysoyev / Sputnik / Reuters

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства (СГ) подписали ряд документов. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

В том числе российский и белорусский лидеры утвердили постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства «О Концепции безопасности Союзного государства». Всего главами государств было подписано 11 документов.

6 декабря Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии новые системы вооружений. В том числе речь шла про ракетные системы «Орешник».

Путин отметил, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно уже во второй половине 2025 года. Президент России уточнил, что для этого необходимо определить минимальную дальность предоставляемых комплексов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин одобрил размещение «Орешника» в Белоруссии. Лукашенко сможет определять цели на «территории вероятного противника»

      Рябков заявил о поиске Россией уязвимых мест в обороне Запада

      Кира Найтли пожаловалась на отнятую молодость

      Хинштейн назвал дату начала работы в Курской области

      Россиянам назвали способ определить надвигающееся слабоумие

      Россиянам раскрыли четыре правила перед подачей рыбы на стол

      Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю в российском городе

      Обвиняемый в коррупции экс-глава района Петербурга отправился добровольцем на СВО

      Премьер Грузии пообещал «искоренить либеральный фашизм»

      Назван способ ускорить похудение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше