Россия и Белоруссия договорились об общем рынке электроэнергии

Путин и Лукашенко подписали договор об объединенном рынке электроэнергии

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали договор о формировании объединенного рынка электроэнергии России и Белоруссии. Об этом сообщило ТАСС.

Церемония состоялась по завершении заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

По словам главы российского государства, принятое решение позволит снизить цены для конечных потребителей как в России, так и в Белоруссии. Очень серьезное значение это имеет для предприятий промышленного сектора.

До этого Путин рассказал, что с января по сентябрь суммарные объемы торговли России с Белоруссией выросли на 8,4 процента, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, и превысили 37 миллиардов долларов.

В свою очередь, Лукашенко заявил о выходе России и Белоруссии на беспрецедентный уровень военного союзничества.

Кроме того, он уверен, что в условиях санкционного давления Россия и Белоруссия не просто выстояли, но стали сильнее, сохранив базовые отрасли экономики и не допустив нарушения финансовой системы.