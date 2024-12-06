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19:41, 6 декабря 2024Спорт

Российский футболист-чемпион заявил об отсутствии личного автомобиля

Футболист «Крыльев Советов» Сергеев заявил, что у него нет личного автомобиля
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Иван Сергеев

Иван Сергеев . Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев заявил об отсутствии личного автомобиля. Его слова приводит «Чемпионат».

Футболист рассказал, что спокойно передвигается на такси или пешком. «Нет желания водить машину, и все. Даже когда получил хорошие деньги, сказал, что сначала куплю квартиру в Питере. Для меня это приобретение, вложение», — добавил он.

Сергеев присоединился к самарскому клубу в 2024 года. До этого он выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России.

Ранее игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Егор Голенков высказался о высоких зарплатах футболистов. Форвард заявил, что считает выплаты спортсменам обоснованными.

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