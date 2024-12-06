Российский футболист-чемпион заявил об отсутствии личного автомобиля

Футболист «Крыльев Советов» Сергеев заявил, что у него нет личного автомобиля

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев заявил об отсутствии личного автомобиля. Его слова приводит «Чемпионат».

Футболист рассказал, что спокойно передвигается на такси или пешком. «Нет желания водить машину, и все. Даже когда получил хорошие деньги, сказал, что сначала куплю квартиру в Питере. Для меня это приобретение, вложение», — добавил он.

Сергеев присоединился к самарскому клубу в 2024 года. До этого он выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России.

Ранее игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Егор Голенков высказался о высоких зарплатах футболистов. Форвард заявил, что считает выплаты спортсменам обоснованными.