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16:41, 6 декабря 2024Спорт

Игрок клуба РПЛ высказался о высоких зарплатах футболистов

Игрок «Ростова» Голенков заявил, что считает зарплаты футболистов обоснованными
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Егор Голенков высказался о высоких зарплатах футболистов. Его слова приводит «Матч ТВ».

Форвард заявил, что считает зарплаты футболистов обоснованными. «Не каждый человек станет футболистом, даже если очень сильно захочется. Ты должен как минимум выиграть конкуренцию у еще двух тысяч таких же ребят. А где остальные 1999? У них не было детства, и они ничего не имеют», — объяснил он свое мнение.

Голенков выступает за «Ростов» с февраля 2022-го. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее экс-игрок сборной России Сергей Овчинников назвал стереотипом высокие зарплаты футболистов. До этого вратарь «Зенита» Евгений Латышонок признался, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч рублей в месяц или меньше.

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