Экс-игрок сборной России оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей

Экс-игрок сборной России Овчинников: 30 тысяч в месяц мало, но прожить можно

Экс-игрок сборной России по футболу Сергей Овчинников оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит Sport24.

Овчинников назвал стереотипом высокие зарплаты футболистов и мгновенные покупки автомобилей Mercedes. «В сегодняшнем мире 30 тысяч в месяц — это мало, но прожить, наверное, можно», — отметил он.

Ранее вратарь «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок признался, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц или меньше. Игрок отметил, что мог бы всегда питаться едой с базы.

При этом вратарь пожаловался на дорогое жилье в Санкт-Петербурге. По его словам, за «ушатанную» квартиру около базы просят 70 тысяч рублей.