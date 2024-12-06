«Ростех» поставил войскам финальную партию «Ракушек»

«Ростех»: в войска поставлена финальная партия бронетранспортеров БТР-МДМ

В российские войска поставлена финальная в 2024 году партия десантных бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка», изготовленных в рамках гособоронзаказа холдингом «Высокоточные комплексы». Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».

«Машины оснащены комплектами дополнительной защиты, средствами снижения заметности и защиты верхней полусферы», — добавили в госкомпании.

В октябре госкорпорация сообщила о поставке в войска очередной партии БТР-МДМ «Ракушка».

В январе Минобороны России сообщило, что Воздушно-десантные войска России в 2023 году получили более 2,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.