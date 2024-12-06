Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:30, 6 декабря 2024Наука и техника

«Ростех» поставил войскам финальную партию «Ракушек»

«Ростех»: в войска поставлена финальная партия бронетранспортеров БТР-МДМ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: РИА Новости

В российские войска поставлена финальная в 2024 году партия десантных бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка», изготовленных в рамках гособоронзаказа холдингом «Высокоточные комплексы». Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».

«Машины оснащены комплектами дополнительной защиты, средствами снижения заметности и защиты верхней полусферы», — добавили в госкомпании.

В октябре госкорпорация сообщила о поставке в войска очередной партии БТР-МДМ «Ракушка».

В январе Минобороны России сообщило, что Воздушно-десантные войска России в 2023 году получили более 2,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пугающее предупреждение в адрес США и их союзников». Что говорят в мире об интервью Лаврова Карлсону?

      Дуров, Кологривый и Канье Уэст стали самыми обсуждаемыми персонами в 2024 году

      В отношении замгубернатора российского региона возбудили дело о взятках

      Британский наемник Андерсон предстанет перед судом по делу о вторжении в Курскую область

      Оппозиция Грузии назвала две цели протеста

      Врач назвал самую вредную для сердца привычку

      Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

      Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам за неделю

      Российские войска взяли в плен десятки украинских военных

      В Совфеде задали вопрос захотевшему добиться победы Киева европейскому политику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше