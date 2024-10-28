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11:32, 28 октября 2024Наука и техника

«Ростех» поставил в войска партию «Ракушек»

«Ростех»: в войска поставлена партия БТР-МДМ «Ракушка-М»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новую партию бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка-М». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Поставка осуществлена в рамках гособоронзаказа. Перед отправкой техника прошла все ходовые испытания.

В госкорпорации уточнили, что БТР-МДМ «Ракушка-М» оборудованы системами подавления линий управления дронами, комплектами защиты верхней полусферы и комплектом снижения заметности в инфракрасном и радиолокационном спектрах «Накидка».

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      Иван Потапов
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