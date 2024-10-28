«Ростех» поставил в войска партию «Ракушек»

«Ростех»: в войска поставлена партия БТР-МДМ «Ракушка-М»

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новую партию бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка-М». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Поставка осуществлена в рамках гособоронзаказа. Перед отправкой техника прошла все ходовые испытания.

В госкорпорации уточнили, что БТР-МДМ «Ракушка-М» оборудованы системами подавления линий управления дронами, комплектами защиты верхней полусферы и комплектом снижения заметности в инфракрасном и радиолокационном спектрах «Накидка».

В сентябре неофициальный Telegram-канал 4-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России сообщил, что российские бойцы превратили танк Т-72Б с демонтированной башней в тяжелый БТР.

В январе в Минобороны России сообщили, что Воздушно-десантные войска России в 2023 году получили более 2,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.