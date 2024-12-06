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18:13, 6 декабря 2024Силовые структуры

С рэпера Гуфа сняли надетый после драки в бане электронный браслет

Следствие изменило меру пресечения рэперу Гуфу, с него сняли электронный браслет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Следователь изменил меру пресечения рэперу Алексею Долматову, известному под псевдонимом Гуф, проходящему по уголовному делу после драки с полицейским в бане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С ноги артиста сняли электронный браслет. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

Конфликт с участием рэпера произошел 23 октября после посещения банного комплекса в подмосковной Апрелевке. На выходе из бани он поссорился с мужчиной и ударил его по голове. По одной из версий, рэпер настойчиво пытался познакомиться с его сестрой, а по другой — драка началась из-за проблем с оплатой услуг комплекса.

25 октября Наро-Фоминский городской суд Московской области избрал Гуфу запрет определенных действий.

22 ноября он провел концерт на сцене VK Stadium в Москве с браслетом на ноге и поблагодарил сотрудников полиции за возможность выступить.

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