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07:50, 7 декабря 2024Спорт

«Самая сексуальная спортсменка мира» показала видео со снятием халата

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новое видео в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На ролике легкоатлетка снимает халат и остается в черных коротких облегающих шортах и топе. После этого она залезает в ванну со льдом. «Самая холодная ванна, в которую я окунулась», — подписала пост Шмидт.

Ранее немецкая бегунья отобралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете четыре по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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