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18:43, 6 декабря 2024Экономика

Снег засыпал почти всю Россию

Синоптик Вильфанд: снегом покрыто до 95 процентов территории России
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Снежный покров сформировался на 95 процентах территории России. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Без снега остались только Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, уточнил синоптик.

Обильные снегопады, как ожидается, накроют Москву в предстоящие выходные, 7 и 8 декабря. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столице выпадет 30 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова может вырасти до 5-10 сантиметров. Снег в субботу ожидается также в Санкт-Петербурге.

Тем временем на Сахалине и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона, который в субботу должен накрыть семь муниципальных образований.

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