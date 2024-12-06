Стало известно о проведении дополнительных выборов на место Хинштейна в Госдуме

В России проведут довыборы на место Хинштейна в Госдуме

В Госдуму проведут дополнительные выборы на место Александра Хинштейна, которого назначили временно исполняющим обязанности главы Курской области. Об этом стало известно ТАСС.

Как уточнила агентству председатель ЦИК России Элла Памфилова, довыборы по Самарскому одномандатному избирательному округу, в котором был избран депутат Хинштейн, состоятся в единый день голосования в сентябре 2025 года.

«Также предстоящей осенью будут проводиться досрочные выборы губернатора Курской области», — обозначила Памфилова.

Всего в 2025 году планируют провести четыре кампании по довыборам депутатов Госдумы: в Алтайском и Краснодарском краях, Рязанской и Самарской областях. Кроме того, состоятся выборы высших должностных лиц в 18 российских регионах, при этом в Ненецком автономном округе — через голосование в региональном парламенте.

Президент России Владимир Путин предложил Хинштейну возглавить Курскую область вечером в четверг, 5 декабря. Депутат Госдумы сменил на посту губернатора Алексея Смирнова, который возглавлял приграничный регион рекордно короткий срок — 205 дней. Сообщалось, что он ушел в отставку по собственному желанию.

В Кремле оценили перспективу Хинштейна на новом посту. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на сегодняшний момент сложно ответить на этот вопрос, но ожидается, что «когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать надолго».